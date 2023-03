Contributo da Madeira é importante para o Desenvolvimento Sustentado

A primeira Assembleia Participativa dedicada à Agenda 2030 e aos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizada na Madeira, junta esta segunda-feira-feira, 6 de Março, sociedade civil, representantes de organismos oficiais e a ministra Ana Abrunhosa, da Coesão Territorial, no Museu de Imprensa - Madeira, em Câmara de Lobos.

A ministra destaca a presença das entidades regionais no evento.

"Todas as entidades relevantes estão aqui, e por isso, mais do que falar hoje, vimos ouvir aquilo que aqui, na Madeira, se considera que é importante para este objectivo de desenvolvimento sustentável, porque nós não podemos ter 'um fato à medida' para todas as regiões, e vir ao território é muito importante para compreendermos as especificidades do território", afirmou.

A sessão inserida na iniciativa ‘Governo + Próximo’, é a segunda do roteiro que até final deste mês passa pelos Açores e as diferentes regiões de Portugal continental.

Promovida pela presidência do Conselho de Ministros e Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional, com o apoio da autarquia de Câmara de Lobos, será possível aferir quais os ODS que mais dizem à comunidade câmara-lobense, em particular, e madeirense, em geral, e que, como tal, devem ser prioritários.

A ronda de sessões da ODS começou no início do mês em Loulé, no Algarve. Até final do mês, com dupla sessão por semana, evento semelhante será promovido nos Açores, ilha do Faial, para regressar a Portugal continental com sessões no Norte, Alentejo, Porto, Centro e Lisboa e Vale do Tejo.

