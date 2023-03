Com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presente, o Instituto de Emprego procede, esta tarde, à apresentação pública das novas funcionalidades do seu Sistema de Informação, que se encontra em desenvolvimento.

O novo Sistema vai simplificar e modernizar o serviço público de emprego, com novas áreas de atendimento e informação e criação de área de acesso a serviços de emprego digitais.

"Mais um passo importante para a modernização e simplificação de processos", destacou Rita Andrade, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania.

Investimento "para servir ainda melhor" o utente, a partir de agora com possibilidade de tratar dos assuntos via online.

"Continuar a trabalhar cada vez mais e melhor" é compromisso da governante.