Acidente na via rápida faz dois feridos e deixa trânsito congestionado

Um choque em cadeia na via rápida, na zona da ponte do Caniço, no sentido Funchal-Santa Cruz, deixou o trânsito congestionado.

Deste acidente, que envolveu pelo menos quatro carros, tendo um deles capotado, resultaram dois feridos, um homem e uma mulher, que estão a ser assistido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pelos Bombeiros Municipais de Machico.