Riqueza gerada pelo turismo e custo de vida na alimentação entre os destaques dos jornais

Bom dia. Estas são as capas dos jornais nacionais, com as notícias principais para esta segunda-feira, 6 de Março de 2023.

No Correio da Manhã:

- "FC Porto rouba 60 segredos ao Benfica. Acórdão judicial sobre caso dos 'emails'"

- "Rui Costa não admite sair da Champions"

- "D. Januário Torgal Ferreira. Bispo apresentou livro de pedófilo condenado"

- "Bebé nasce à porta do Hospital do Barreiro"

- "Funcionária judicial maltrata e põe mãe a pedir esmola"

- "Operação 'Tutti Frutti'. PJ levou documentos do tempo de Costa na CML"

- "Liga Europa. Pote pronto para atacar Arsenal"

- "Casos em Chaves. Arbitragem polémica lança alarme"

- "Professores. Acordo depende de quatro pontos"

- "Assume homicídio. 'Canibal' mete culpas na vítima"

- "Números crescem. 'Burnout' aumenta entre juízes"

No Público:

- "Empresas de água, luz ou gás vão ter de fazer lista de casas devolutas"

- "China: Meta de crescimento prudente e aumento do orçamento da Defesa"

- "Atletismo: Portugal fecha Europeu com três medalhas"

- "Violência doméstica: CES quer fundo na Segurança Social para apoiar vítimas"

- "União Europeia: Trabalhadores portugueses são dos mais insatisfeitos"

- "Lisboa: Rosário decidiu arrendar os seus T4 a jovens por 550 euros"

No Jornal de Notícias:

- "Alimentos básicos mais caros do que em Espanha e quase ao preço de França"

- "Indonésios salvam pesca nas Caxinas"

- "Fátima lotada para a semana da Jornada da Juventude"

- "Braga 2-0 Rio Ave: Arsenalistas não desarmam"

- "Abusos: Vaticano expulsou 848 padres em dez anos"

- "Difamação: Relação absolve engenheiro que chamou nazi a autarca"

- "Jogo: Gastámos quatro milhões por dia em raspadinhas"

- "Guimarães: Tribunal anula expropriação e atrasa obra milionária"

- "Música: Bárbara Tinoco volta ao festival em final marcada pela irreverência"

No Diário de Notícias:

- "Turismo vai gerar 17,4 mil milhões de riqueza na capital este ano"

- "Médicos pedem pediatria nos centros de saúde como solução para as urgências"

- "Direitos do consumidor: Eletrodomésticos instalados por estafetas fazem disparar queixas"

- "O regresso de Pedro Passos Coelho: D. Sebastião ou kryptonite do PSD?"

- "Morte de Danijoy: Investigação da PJ não satisfaz manifestantes. Saem à rua dia 10"

- "Dinheiro: Famílias gastaram mais 105 milhões em supermercados em janeiro"

- "Critical Software: Empresa portuguesa vai ajudar a pôr o Homem na Lua"

- "Novo livro: O Método Jacarta reabre feridas em Timor"

No Negócios:

- "Estado tem plano para ficar na futura TAP"

- "Reduzir o preço das casas 'é tornar os portugueses mais pobres'"

- "Investidor privado: Banca combate certificados com melhores juros nos depósitos"

- "Reformas: Outros países da UE pagam 14% das nossas pensões"

- "Banca: Comissão liquidatária do Banif arrisca insolvência"

- "CMVM fez de cliente mistério nos bancos e encontrou falhas"

- "Governo limita isenção de IRS nas mais-valias da habitação própria"

No A Bola:

- "Benfica enche os bolsos. Vitória sobre o Club Brugge vale às águias recorde de receitas na Champions. Mais de Euro71 milhões!"

- "Sporting. Paulinho muitas vezes decisivo"

- "FC Porto. David Carmo espreita regresso à titularidade"

- "Liverpool de Diogo Costa humilha (7-0) Man. United de Dalot e Bruno Fernandes"

- "Roma de José Mourinho e Rui Patrício vence (1-0) Juventus e já é 4.º na série A"

No Record:

- "Benfica. Ramos quer renovar. Goleador espera que seja cumprida promessa do início de época"

- "Passar o Brugge garante mais de 70 MEuro. Águias procuram Champions mais rica de sempre"

- "SP Braga-Rio Ave (2-0). Minhotos com pedalada"

- "Banza marcou de bicicleta e guerreiros seguem firmes"

- "Sporting. Diomande rei dos Algarves. Reforço de janeiro liderou várias estatísticas em Portimão"

- "FC Porto. David Carmo ganha ritmo na equipa B"

- "Inglaterra. Liverpool dá 7-0 ao Man. United"

E no O Jogo:

- "Namaso: O novo 'projeto Conceição'"

- "Martínez dispara até aos cem [jogos]"

- "Benfica. Demol, central belga ex-Porto, vê águias 'muito superiores' ao Brugge: 'Podem chegar às 'meias' [da Liga dos Campeões]"

- "Sporting: Talismã Paulinho"

- "Braga-Rio Ave 2-0. Vitamina B: Bruma e Banza devolvem guerreiros às vitórias"

- "Sta. Clara-V. Guimarães 1-3"

- "Gil Vicente 2-0 Marítimo"