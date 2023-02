Centro de apoio ao desenvolvimento infantil promove workshops para mães e pais

O CRESCER- Centro de apoio ao desenvolvimento infantil - vai promover a 25 de Março, 1 e 22 de Abril workshops destinados aos pais de bebés entre o 1.º e o 12.º mês de idade.

Os principais objectivos destas iniciativas são estimular e promover o normal desenvolvimento neurosensório motor do bebé, as capacidades sensório motoras orais para a alimentação e o desenvolvimento da linguagem, bem como alertar para sinais que possam ser identificativos de alterações.

É pretendido ainda alertar para os riscos da 'sobre estimulação', conhecida como causa da disfunção sensorial. Os workshops pretendem ajudar os pais a compreender o perfil sensorial do bebé, de forma a adequar os estímulos, tornando-os facilitadores do neurodesenvolvimento.

Os workshops serão ministrados por terapeutas especializados em Técnicas de Neurodesenvolvimento de Bobath e em Integração Sensorial.

Assim, a 25 de Março, o workshop será dedicado ao 'Desenvolvimento neurosensoriomotor global e oral'. 'São precisos dois para fala', será o tema do segundo workshop, no dia 1 de Abril e, por fim, a 22 do mesmo mês, o assunto será 'Vamos brincar!'.

Para mais informações, os interessados poderão dirigir-se ao CRESCER, ou através de e-mail ou por contacto telefónico.