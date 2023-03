PTP diz que "é tempo de acabar com as sociedades anti-desenvolvimento"

"Mais uma vez as engenharias político-financeiras do governo fracassaram deixando os madeirenses com mais 300 milhões de dívida", afirmou hoje Quintino Costa, citado em nota de imprensa.

O presidente do Partido Trabalhista Português - Madeira (PTP) reagia, assim, à manchete da edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 5 de Março, de que o Governo Regional decidiu avançar com a liquidação de parte do calote das Sociedades de Desenvolvimento e Madeira Parques que ascende a 300 milhões de euros".

"Desta vez, com a correponsablidade do CDS que lidera a falida e cada vez mais fracassada Madeira Parques.

É tempo do governo assumir responsablidades políticas destas suas engenharias, que só servem para distribuir tachosa coligação, esconder negociatas e falir as finanças públicas, é tempo de acabar com as sociedades anti-desenvolvimento", defende a propósito o líder trabalhista.

De ressalvar, porém, e conforma já clarificou o nosso matutino a aívida global das 'Sociedades' e Madeira Parques é de 196 milhões.

O valor global da dívida das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira (SD) e da Madeira Parques Empresarial (MPE) é, actualmente, de 196 milhões de euros e não de 300 milhões, como erradamente publicamos hoje, tanto na capa como na página 7.

O equívoco gerou-se pelo facto de em 2021 o montante total da dívida das duas entidades situar-se entre os 290 e 300 milhões de euros. Com as amortizações correntes o valor baixou para os actuais 196 milhões de euros.