Dívida global das 'Sociedades' e Madeira Parques é de 196 milhões

O valor global da dívida das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira (SD) e da Madeira Parques Empresarial (MPE) é, actualmente, de 196 milhões de euros e não de 300 milhões, como erradamente publicamos hoje na edição impressa do DIÁRIO, tanto na capa como na página 7.

O equívoco gerou-se pelo facto de em 2021 o montante total da dívida das duas entidades situar-se entre os 290 e 300 milhões de euros. Com as amortizações correntes o valor baixou para os actuais 196 milhões de euros.

Tal como é revelado na notícia deste domingo o Governo Regional vai assumir já a maior parte da dívida das SD e do MPE, no montante de 113, 3 milhões de euros, estando a negociar os restantes 83 milhões com um banco italiano.

Esta operação de centralização da dívida não tem impacto no défice e teve luz verde do Ministro das Finanças, Fernando Medina.

Para o secretário Regional das Finanças, a gestão centralizada dos financiamentos potencia a redução do risco de crédito da Região, pois fica garantido o cumprimento do serviço da dívida e de todas as demais obrigações contratuais, de forma directa e atempada. Simultaneamente, a operação permitirá prosseguir o plano de desalavancagem e de reestruturação das empresas do Sector Empresarial Público.

“Este é um passo importante para se conseguir proceder à fusão das Sociedades de Desenvolvimento, propósito que vem sendo anunciado há alguns anos, potenciando assim economias de escala e ganhos de eficiência ao nível da gestão, bem como ao nível dos meios técnicos e equipas de recursos humanos empregues”, evidenciou ainda Rogério Gouveia.