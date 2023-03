Governo começa por assumir 113 milhões do 'calote' das Sociedades de Desenvolvimento

Bom dia. A manchete deste domingo, 5 de Março de 2023, é de que o Governo assume já dívida de 113 milhões. E explicamos que "após a conclusão do processo negocial com o banco, executivo decide avançar com a liquidação de parte do calote das Sociedades de Desenvolvimento e Madeira Parques que ascende a 300 milhões de euros". Leia tudo na página 7.

Só quem não aprende com os erros ou não sabe o que se passou há cerca de uma década é que volta a cair no mesmo. A foto de cartão de crédito negro e o título elucidativo: Pirâmide volta a ruir. É porque "vários madeirenses endividaram-se e outros perderam as poupanças na 'Amzdoge', uma plataforma digital que aliciava investidores para o negócio das criptomoedas, seguindo um modelo multinível semelhante ao Telexfree". Precisa dizer mais? Se ficou curioso, leia tudo na página 9.

Melhor golfe da última década é outro tema de leitura para este domingo, com dados muito interessantes para reter. Saiba que as "receitas de 3,1 milhões e perto de 70 mil voltas realizadas aos campos fizeram de 2022 um ano recorde". Leia nas páginas 4 e 5.

Montenegro na Madeira para as jornadas do PSD é tema de Política para ler na página 6.

E, ainda, 16 camiões com carga a mais multados numa tarde é tema para ler na página 8.

