JPP diz que continuam a faltar medicamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça

"Mais uma vez, e ao contrário do que tem sido afirmado pelo Serviço Regional de Saúde, vários têm sido os utentes que se queixam da falta de medicamentos na farmácia do Hospital", afirmou hoje o deputado Paulo Alves do JPP, citado em nota de imprensa.

O parlamentar dá conta que "ainda esta semana houve denúncias que são confirmadas por profissionais de saúde: Se num dia falta um tipo de medicamento, noutro dia já falta outro e, desde Outubro, a falha de medicamentos na farmácia do Hospital é persistente", aponta.

Para o deputado esta situação é "incompreensível e inadmissível naquilo que é a prestação de um serviço público de saúde, serviço este que consubstancia um direito constitucional dos cidadãos: o direito à Saúde".

O JPP lamenta que, "embora todas as denúncias já feitas e as tentativas dos próprios utentes em se fazer ouvir, via gabinete de apoio ao utente, a situação continue por resolver".

"Pior se torna quando se verifica a desresponsabilização do serviço de saúde regional perante mais esta limitação de salvaguarda dos direitos dos utentes", insiste o partido, apelando ao SESARAM e à tutela que "resolva esta situação de uma vez por todas", sob pena de poder "desencadear situações de maior gravidade".

Aos utentes, o JPP deixa o alerta: "façam uma reclamação por escrito no gabinete de apoio ao utente, exponham a vossa situação e façam cumprir aquilo que é o seu direito: o direito à reclamação para que vejam assegurados o seu próprio direito à Saúde".