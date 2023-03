‘Confiança’ leva riscos na Ribeira dos Socorridos à reunião de câmara

A coligação Confiança anunciou, hoje, que levará à próxima reunião do executivo municipal do Funchal o tema dos riscos existentes na Ribeira dos Socorridos.

Efectivando um papel de fiscalização responsável que nos propusemos, e na incessante procura pela melhoria da qualidade de vida dos funchalenses, o que inclui a salvaguarda da sua segurança, os vereadores da 'Confiança', na próxima reunião de câmara, irão questionar o executivo sobre o processo de licenciamento deste espaço e a avaliação de riscos efectuada ao mesmo. Confiança

Em comunicado de imprensa, os vereadores eleitos pela 'Confiança' dizem ter visitado, este fim-de-semana, o vale da Ribeira dos Socorridos, "constatando no terreno os motivos que têm gerado alarme e preocupação na população e nos trabalhadores da zona industrial a Sul do local".

Na ocasião, Claúdia Dias Ferreira, profissional na área da protecção civil e vereadora na Câmara Municipal do Funchal, alertou para o facto de a Ribeira dos Socorridos ter vindo a transformar-se num "depósito de inertes e de acumulação de pedras que se estende entre leito e a Levada dos Piornais”. “Todas estas pedras amontoadas em enormes 'montanhas' podem representar um perigo à espreita", sublinha a vereadora da Confiança, que defende que "mais do que lamentar depois do mal estar feito, as catástrofes evitam-se com planeamento e gestão responsável dos riscos”.

A coligação lembra que se assinalaram recentemente 13 anos sobre a aluvião do 20 de Fevereiro, pelo que "é importante aprender com os erros do passado, procedendo de acordo com as melhores práticas de forma a salvaguardar a segurança de todos os funchalenses e evitar que episódios trágicos voltem a ocorrer".

"É fundamental preparar o nosso território para responder de forma adequada em caso de situações críticas com períodos muito chuvosos, pelo não podem ser dispensadas as avaliações de riscos e cumpridos os processos de licenciamentos obrigatórios", reforça a mesma nota.

A ''Confiança' salienta ainda que "na Foz da Ribeira dos Socorridos, a jusante do depósito de inertes em causa, trabalham várias centenas de pessoas, existindo um parque empresarial gerido pela Madeira Parques Empresariais e duas infra-estruturas críticas para toda a Madeira, como são os casos da Central Eléctrica da Vitória e dos depósitos de gás natural regionais, cuja integridade pode estar ameaçada em caso de movimentos de vertente precipitarem esta massa de inertes ribeira abaixo".