Muitas nuvens e aguaceiros na previsão para este domingo

Bom dia. O tempo para este domingo, 5 de Março de 2023, na Madeira será marcado por céu geralmente muito nublado, com aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis entre o meio da manhã e o início da tarde.

De acordo com a previsão do IPMA, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de sudoeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/hora) nas terras altas a partir da manhã.

Na zona do Funchal o céu também estará geralmente muito nublado, havendo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros em geral fracos, sendo que o vento soprará em geral fraco (até 20 km/hora) do quadrante sul.

O estado do mar, tanto na costa Norte como na costa Sul será com ondas de noroeste e de sudoeste, respectivamente, com 1,5 a 2,5 metros de altura máxima.



A temperatura da água do mar rondará os 18 e os 19º Celsius.