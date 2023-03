Derrame de combustível na via rápida motiva trabalhos de limpeza

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o Serviço Municipal de Protecção Civil estiveram ontem à noite a auxiliar a Vialitoral na limpeza da via que se encontrava com óleo e combustível devido ao despiste do camião, no túnel de Santa Cruz, no sentido Funchal-Machico.

Por questões de segurança, procedeu-se ao corte do tráfego automóvel da VR-1, junto ao túnel de Santa Cruz.

No local estiveram cinco bombeiros sapadores com duas viaturas e um técnico do Serviço Municipal de Protecção Civil.