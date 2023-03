Evelise Veiga e Abdel Larrinaga procuram trazer mais 'ouro' para Portugal no último dia dos Europeus de Atletismo

Evelise Veiga e Abdel Larrinaga são os únicos portugueses em competição no quarto e último dia dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, na Turquia, em que Portugal já conquistou duas medalhas de ouro.

Em Istambul, Evelise Veiga disputa a final do salto em comprimento, depois de ter sido sétima na qualificação, no sábado, com os 6,53 metros da sua melhor marca da temporada.

Estes já são os Europeus 'indoor' com mais portugueses finalistas de sempre, mas este número pode aumentar para nove, caso Abdel Larrinaga chegue à final dos 60 metros barreiras, que vai encerrar o programa de Istambul2023.

O atleta do Sporting vai disputar as meias-finais, de manhã, à procura de uma das oito vagas na final, na segunda série, na qual detém o pior tempo alcançado esta época (7,73 segundos).

Neste europeu, Portugal já conquistou duas medalhas de ouro: Pedro Pablo Pichardo ficou em primeiro no triplo salto e Auriol Dongmo no lançamento do peso.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting de Braga, terceiro classificado, procura hoje manter-se a dois pontos do FC Porto, segundo, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave.

Após duas derrotas seguidas - Fiorentina e Vitória de Guimarães -, os bracarenses tentam regressar aos triunfos e manter-se a dois pontos do segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting de Braga joga depois de os mais diretos rivais terem disputado os seus encontros, estando, com menos um jogo, a 13 pontos do líder Benfica, a oito do FC Porto e com mais dois do que o Sporting, que ameaça o terceiro lugar, que qualifica para as pré-eliminatórias da 'Champions'.

Após o triunfo sobre o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães tenta cimentar o quinto lugar, de acesso às competições europeias, na visita ao Santa Clara, que, na última ronda, caiu para a 17.ª posição, a primeira de despromoção direta.

Um posto acima dos açorianos está o Marítimo, que, em lugar do play-off de manutenção, visita o Gil Vicente, 15.º e que vem de uma vitória em casa do FC Porto.

INTERNACIONAL

Hoje é dia de eleições legislativas na Estónia, em plena invasão da Ucrânia pela Rússia. A Estónia tem uma importante minoria russófona e partilha uma fronteira de 294 quilómetros com o país liderado por Vladimir Putin.

As sondagens revelam que o Partido da Reforma (liberal e membro do grupo Renovar a Europa no Parlamento Europeu), dirigido pela primeira-ministra Kaja Kallas, poderá obter 28% dos votos expressos, um ponto menos face ao escrutínio de 2019.

A chefe de Governo do pequeno Estado do Báltico, uma ex-república soviética com 1,4 milhões de habitantes e desde 2004 membro da União Europeia (UE) e da NATO, tem argumentado que uma derrota militar da Ucrânia será um "convite" para Moscovo "fazer o mesmo noutros países".

De acordo com as sondagens, o Partido social-democrata e o Isamaa (centro-direita), os restantes parceiros da coligação no poder, registam respetivamente 8% e 9%, valores que colocam dúvidas sobre a possibilidade de o atual Governo manter a sua maioria parlamentar.

###

A sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN) da China arranca hoje com atenções concentradas na tomada de posse de uma nova liderança, numa altura em que Pequim tenta revitalizar a atividade económica.

O líder chinês, Xi Jinping, vai obter um terceiro mandato como chefe de Estado, após ter garantido, em outubro passado no 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), um terceiro mandato inédito como secretário-geral da força partidária.

O executivo chinês enfrenta a remodelação mais abrangente dos últimos 10 anos, numa altura em que o país encara desafios crescentes, incluindo o intensificar da rivalidade com os Estados Unidos ou o envelhecimento populacional.

Entre outras saídas e entradas, o primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, vai ser substituído por Li Qiang, o anterior secretário do Partido Comunista em Xangai.