"Cada vez há mais jovens a ter um AVC"

Hoje assinala-se o Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Celebral (AVC), data que está consagrada há mais de 20 anos no nosso país com o objectivo de sensibilizar toda a sociedade para a problemática desta patologia, uma vez que estamos perante a primeira causa de mortalidade em Portugal e a primeira causa de incapacidade física.

O coordenador da Unidade de AVC do SESARAM, João Patrício Freitas, informou que no ano de 2021 passaram 431 casos pela Unidade que está inserida no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que a taxa de mortalidade situou-se nos 2%.

As patologias mais frequentes foram o AVC isquêmico que andou à volta dos 70% e que foi o mais prevalente. Depois tivémos o AVC isquêmico transitório nos 16%, sendo este o evento em que a pessoa recupera em menos de 24 horas. E, por fim, o AVC hemorrágico, que acontece em menor quantidade, andando nos 4,5% João Patrício Freitas, coordenador da Unidade de AVC do SESARAM

Apesar do AVC ser uma patologia que mais prevalece na população idosa, o médico adiantou ainda ao DIÁRIO que tem notado "cada vez mais um decréscimo das faixas etárias", explicando que há mais anos os casos centravam-se essencialmente nas pessoas idosas, mas que agora tem encontrado AVC também nos jovens. "Cada vez mais nos deparamos com essa situação", frisou.

O coordenador explicou que o aumento destas situações se devem, essencialmente, aos hábitos de vida menos saudáveis da juventude. "Muitas vezes são pessoas que são obesas, que fumam, que tomam a pílula e tudo isso junto contribui para estas situações", afirmou, acrescentando que outra das razões se prende com sofisticação dos exames (TAC, Angio TAC e ressonâncias), que tem permitido diagnosticar mais casos.

Sendo o AVC considerado uma emergência médica, a Via Verde do AVC surgiu como estratégia para agilizar todo o percurso do doente desde o início dos sintomas até à terapêutica mais adequada. A sua actiavação inicia-se com o reconhecimento dos sinais de alerta, os 3 F's (Fala, Força e Face), por parte dos profissionais e população e o contacto imediato do 112 para que o utente seja encaminhado o mais rapidamente possível para o hospital.

Quanto a isso, o coordenador da Unidade de AVC, garantiu que muito em breve será criada "uma transmissão online", em que os utentes no terreno são inscritos e antes de chegarem ao hospital os médicos já têm acesso a todos os seus dados. "Portanto, isso é muito importante, para providenciar todos os exames que são necessários fazer e para perdermos o mínimo de tempo possível. Quanto mais cedo actuarmos, melhor", sublinhou.

Tempo é cérebro. Seja mais rápido com AVC, esta é a máxima, porque todos os minutos contam. Se o doente for assistido nos primeiros minutos ou nas primeiras horas tem um resultado, se fizer muito mais tarde o resultado vai ser muito diferente, porque à medida que o tempo passa as células celebrais vão morrendo e, por isso, quanto mais rápido recuperarmos a circulação sanguínea mais probabilidade temos. João Patrício Freitas, coordenador da Unidade de AVC

Quanto à Unidade de AVC da Madeira, esta está inserida no Hospital Dr. Nélio Mendonça, e é actualmente coordenada por João Patrício Freitas, médico especialista de Medicina Interna, contando também com uma equipa multidisciplinar composta por 4 médicos afetos à Unidade, 14 enfermeiros, 1 dietista, 1 terapeuta da fala, 1 assistente social, 1 assistente técnico e 1 assistente operacional.

No acompanhamento e diagnóstico, intervém, uma equipa de profissionais de diferentes áreas da medicina, nomeadamente, Medicina Interna, Neurologia, Neurocirurgia, Neurorradiologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva, Cirurgia Vascular e Cardiologia.

Alguns elementos da Unidade de AVC do SESARAM

Recentemente as instalações foram aumentadas, com a Unidade a contar agora com 8 camas, o dobro de antigamente. Também ao nível de recursos humanos, a equipa prepara-se para crescer passando em Abril para 5 médicos e a partir de Maio para 6 médicos.

Assim, a médica Carolina Barros, a partir de 1 de Abril, e o médico Lino Nóbrega, a partir de 1 de Maio, passam a ser as novas caras desta equipa multidisciplinar.

Quanto aos comportamentos que devemos adoptar para evitar um AVC, o médico João Patrício recomenda hábitos de vida saudáveis, a prática de exercício físico, uma dieta saudável, rica em vegetais, peixe, evitando muito as carnes vermelhas, o fast food e o excesso de açúcar e sal, bem como o consumo de álcool, tabaco e drogas.

Está provado que se nós controlarmos muito bem estes factores de risco, conseguimos evitar um AVC em 90% dos casos João Patrício Freitas, coordenador da Unidade de AVC

Nesta sexta-feira, na Ribeira Brava, será realizada uma acção de formação, de forma a sensibilizar a população para os sinais de alerta do AVC e para o factores de risco associados.

A sessão será destinada a duas turmas das Escolas da Ribeira Brava e aos alunos da Universidade Sénior do concelho, bem como à restante população. O evento será coordenado pelo elementos da UAVC: o coordenador João Patrício Freitas, a enfermeira-chefe, Arlinda Oliveira, e o médico Pedro Freitas.

A partir disso e envolvendo às farmácias do concelho, também será realizado um rastreio da glicemia, tensão arterial e colesterol ao público presente.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

9h00 - Abertura das Jornadas Técnicas ‘Risco e Liderança- como organizar e guiar atividades em ambiente natural’, na Reitoria da Universidade da Madeira- Colégio dos Jesuítas-Rua dos Ferreiros;

9h45 às 16h00 - III Encontro Universidades Seniores da RAM, no Fórum de Machico, com a presença da secretária regional Rita Andrade;

10h00 - Visita do ministro da administração interna, José Luís Carneiro, à RAM:

10h00 - Assinatura do Contrato interadministrativo para construção da Esquadra de Ponta do Sol, da PSP

11h30 - SIRESP Bootcamp

13h00 a 14h30 - Almoço

15h00 - Visita ao Comando Regional da Madeira da PSP

16h15 - Visita ao Comando Territorial da Madeira da GNR

17h30 - Visita ao Posto de Fronteira (PF 208), do Porto do Funchal (Protocolo SEF/GNR) 18h00 -Visita ao Terminal de Cruzeiros do Funchal

19h00 - Visita ao Posto de Fronteira Aérea (PF 004), do Aeroporto do Funchal (Protocolo SEF/PSP)

22h50 - Partida para o Porto

10h00 - Sessão de literacia em Saúde associada às comemorações do Dia Nacional do AVC, com a pressão do secretário regional Pedro Ramos, na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava;

10h30 - Assinatura de um protocolo de cooperação entre a Direção Regional do Mar e o Grupo Vidinha, no âmbito do programa Escola Azul, com a presença do secretário regional Teófilo Cunha, no Porto do Caniçal;

11h00 - Ireneu Cabral Barreto desloca-se ao 'SIRESP Bootcamp', na Sede do Serviço de Protecção Civil da Madeira;

11h00 - Reunião da 4ª Comissão Permanente de Equipamento Social e Habitação, relativo ao Projeto de Lei n.º 650/XV/1.ª (IL) que “Restabelece a figura dos solos urbanizáveis e institui um procedimento simplificado de reclassificação dos solos”, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h30 - PSD-Madeira reúne-se com os responsáveis da delegação regional da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

11h30 - CDU realiza iniciativa Política para abordar a realidade habitacional na Região, Largo do Phelps - Rua Dr. Fernão Ornelas, no Funchal;

12h00 - Conferência de imprensa Sindicato dos Professores da Madeira, que visa denunciar situações incompatíveis com as condições mínimas de saúde

e segurança no trabalho decorrentes da realização de obras de recuperação do edifício-sede - Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, em frente à Inspeção Regional de Trabalho;

13h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no Palácio de São Lourenço;

15h00 - Assembleia Geral para Eleição dos Orgão Sociais de 2024 a 2027 da Cooperativa Agrícula do Funchal;

15h45 às 19h00 - 40.º Aniversário da FN Hotelaria com a presença de Miguel Albuquerque, Eduardo Jesus e Bernardo Trindade, em Lisboa;

17h00 - Inauguração da Exposição 'Retratos Contados' com presença do actor Ruy de Carvalho e do presidente da ALRAM José Manuel Rodrigues, na Torre Capitão - Núcleo Museológico de Santo Amaro;

17h00 - Assinatura dos contratos programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA) e Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), com a presença da secretária regional Rita Andrade, no salão nobre do Governo Regional;

18h00 - Evento - Adoro.Ser.Mulher, com a conferência Mulheres Extraordinárias, no Hotel Monte Carlo;

18h00 - 'Musicas nos Museus 2023', com o concerto de Madeira Guitar Quartet, na Estação do Monte;

18h00 - 2.ª etapa do Atlântico Padel Tour/DIÁRIO, na Quinta do Padel, no Funchal;

18h00 - Apresentação do livro 'Livro de Vozes e Sombras' de João de Melo e Celina Martins. João de Melo, na Feira do Livro do Funchal;

20h00 - Coro de Câmara da Madeira apresenta o espectáculo pascoal 'Via Crucis', na Igreja dos Canhas - Ponta do Sol;

20h00 - Francisco Franco - GDESSA, jogo do play-off da Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão da Francisco Franco;

20h00 - Festival AMO-Teatro - "Primavera" da Companhia Fértil, no Largo da Achada, na Camacha;

21h00 - Madeira Comedy Club, com Alexandre Santos, no Centro de Congressos da Madeira;

EFEMÉRIDES:

1492 - Édito dos Reis Católicos de Espanha, Fernando e Isabel, para a expulsão dos judeus.

1596 - Nasce René Descartes, filósofo francês.

1791 - Mozart aceita a encomenda anónima do Requiem, que irá compor a par da sua última ópera, "A Flauta Mágica".

1821 - As Cortes Gerais Constituintes extinguem o Tribunal do Santo Ofício, Tribunal da Inquisição, instituído no reinado de D. João III.

1889 - A Torre Eiffel é inaugurada em Paris.

1914 - É criada a União Portuguesa de Football, atual Federação Portuguesa de Futebol.

1936 - O Reino Unido e a França comprometem-se a apoiar a Polónia, caso esta seja invadida pela Alemanha nazi de Adolf Hitler.

1946 - A Comissão Central do MUD Juvenil põe a circular o documento "Manifesto à Juventude", denunciando prisões de membros do MUD, Movimento de Unidade Democrática, e do MUD Juvenil, pela PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado.

1948 - O Congresso norte-americano aprova o Plano Marshall de auxílio à recuperação europeia, depois da II Guerra Mundial.

1961 - Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP).

1974 - Alunos do Instituto Superior de Economia de Lisboa manifestam-se contra a ditadura. A escola é encerrada.

1975 - É criado o Subsídio de Desemprego.

1985 - Primeiro concurso do Totoloto (segundo jogo de apostas mútuas lançado em Portugal).

1986 - Os discos dos Beatles começam a ser vendidos na URSS.

1995 - O Controlo do Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público com gestão privada, em Portugal, é entregue ao grupo José de Mello Saúde.

1996 - Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente do PSD, no XVIII Congresso do partido.

2003 - A Câmara Municipal de Lisboa assume a responsabilidade da gestão urbana da Parque Expo.

2008 - A chama dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 chega à praça Tiananmen, o centro simbólico e político da capital chinesa, de onde partiu, entre cerca de cinco mil convidados, para iniciar o maior percurso da história olímpica.

2009 - As tropas britânicas destacadas no Iraque iniciam a retirada em Bassorá, depois de seis anos de presença militar. O comando da base foi transferido para as forças dos Estados Unidos.

2011 - Os ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) aprovam, em Copenhaga, o aumento da capacidade dos fundos de resgate anticrise para um valor de 800 mil milhões de euros.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, aceita a demissão do primeiro-ministro, José Sócrates, e anuncia eleições antecipadas para 5 de junho.

2014 - A Libéria confirma os dois primeiros casos de Ébola naquele país.

2015 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) confirma a existência de uma "lista VIP" de contribuintes na Autoridade Tributária incluindo os nomes do Presidente da República, Cavaco Silva, do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, do vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio.

2016 - Morre Fernando Mendes, antigo futebolista e treinador do Sporting que conquistou a Taça das Taças em 1963/64. Tinha 78 anos.

- Morre, aos 86 anos, Imre Kertész, escritor húngaro, vencedor do prémio Nobel da Literatura em 2002.

- Morre, aos 65 anos, Zaha Hadid, arquiteta britânica de origem iraquiana e primeira mulher distinguida com o prémio Pritzker em 2004.

2017 - Uma tempestade destrói parte da cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, e mata pelo menos 279 pessoas, das quais 144 são menores.

- Morre, aos 65 anos, Gilbert Baker, artista norte-americano e criador da bandeira com um arco-íris que se tornou símbolo do orgulho gay.

2022 - O tribunal de Luanda condena o ex-responsável da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola a três anos de prisão, de pena suspensa, pelo crime de violência física e psicológica, enquanto os restantes arguidos são absolvidos.

