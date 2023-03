Dois navios trouxeram mais de 7.500 pessoas ao Funchal

Encontram-se hoje no porto do Funchal dois navios que trouxeram consigo mais de 7.500 pessoas, nomeadamente o 'AIDAnova' e o 'Azamara Onward'.

O “AIDAnova” chegou esta madrugada, de Las Palmas ao Porto do Funchal, com 5.107 passageiros e 1.363 tripulantes, partindo às 23 horas, com destino a Tenerife. Este é um cruzerio de 7 noites pelas ilhas de Canárias e Madeira que termina a 25 de Março em Las Palmas.

Já o “Azamara Onward” chegou na tarde de ontem, de Las Palmas, para uma escala de 24 horas. O navio sai hoje, às 15 horas, para a ilha de La Palma e a bordo, leva 659 passageiros e 403 tripulantes. O navio está a fazer um cruzeiro de 7 noites pelas ilhas da Madeira e Canárias que termina no próximo dia 24 deste mês.