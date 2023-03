BE Madeira repudia declarações de Jorge Carvalho

O Bloco de Esquerda Madeira repudiou esta terça-feira as declarações do secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, proferidas na sequência das denúncias feitas pelos alunos são-tomenses que estudam na Escola Hoteleira da Madeira. O partido acusa o governante de "atacar as vítimas, recrimando-as por faltarem às aulas e, mais grave ainda, infantilizando e assim desvalorizando o problema que vêm agora expor".

Não só coloca em causa a própria escola - porque ensinar e transmitir conhecimento também se faz pelas acções e pelo respeito a todas e todos os que integram a comunidade escolar, mas também e principalmente porque coloca a nu a discriminação que os estudantes deslocados e dos PALOP enfrentam (e aqui não podemos também esquecer as condições a que estão sujeitos alguns estudantes deslocados da UMa), e o aproveitamento que o sector hoteleiro faz dos estágios e dos estudantes estagiários. Bloco de Esquerda

Em nota emitida, o partido na Madeira enaltece o acto dos alunos provenientes de São Tomé e Príncipe, que "exigem respeito, e deram à população da ilha uma grande lição de democracia e de dignidade humana".

O Bloco de Esquerda "opôs-se à entrega da Escola Hoteleira da Madeira a uma gestão privada porque previa perda de qualidade, maior promiscuidade entre a defesa da aprendizagem dos alunos e os interesses do sector hoteleiro por mão-de-obra a custo zero", lê-se no comunicado.