Centro de Saúde de Santana realiza primeiras pequenas cirurgias

Foram executadas esta terça-feira, 28 de Março, as primeiras pequenas cirurgias no Centro de Saúde de Santana. Uma iniciativa do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do programa '+ Hospital na Comunidade RAM'.

O programa implementado pelas direcções técnicas do SESARAM, em articulação com o conselho de administração e a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, tem como principal objectivo promover uma maior proximidade entre os cuidados de saúde hospitalares dos primários, a par da promoção de uma melhor acessibilidade ao utente.

A realização destas pequenas cirurgias no Centro de Saúde de Santana permitiu retirar doentes da lista de espera que aguardavam por esta intervenção cirúrgica. SESARAM

Os procedimentos cirúrgicos foram da responsabilidade da médica especialista em Cirurgia, Laurentina Silva e da médica interna Soraia Gonçalves. Segundo Laurentina Silva, esta é uma maneira de promover “mais proximidade com a população” e é um programa muito acarinhado pela população.

Em nota emitida, o SESARAM explica que todos os procedimentos cirúrgicos são realizados com anestesia local e "cumprem com todas as normas de segurança e de qualidade".

O programa de realização de pequenas cirurgias nos centros de saúde teve início a 6 de Março, com o médico especialista em Cirurgia Geral, Luís Miguel Ferreira.

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelos dirigentes da saúde, agradeceu a colaboração dos médicos do Serviço de Cirurgia Geral, liderada por Carmo Caldeira, na realização destes procedimentos cirúrgicos nos centros de saúde.