Três alterações na equipa do Nacional para a ‘final’ com o Guimarães

Para a jogo decisivo desta tarde com o Vitória de Guimarães- encontro da 34.ª e última jornada da I Liga e que tem início marcado para as 18h00 – Nacional apresenta na equipa inicial três alterações em comparação à jornada anterior com o Santa Clara.

Alan Nuñez, Zé Vítor e Labidi são titulares em detrimento de João Aurélio, Francisco Gonçalves e Daniel Júnior.

Ao Nacional basta um ponto para garantir, matematicamente, a manutenção independentemente dos resultados de Casa Pia e Estrela da Amadora. Na pior cenário para a equipa alvinegra no jogo desta tarde, a derrota, a permanência pode também ser assegurada desde que Casa Pia (joga em casa com o Rio Ave) ou Estrela da Amadora (joga fora com o Sp. Braga) não vençam. Se uma destas equipas não ganhar, o Nacional garante a permanência e evita, assim, o play-off.

Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa, é o árbitro da partida.

Eis a equipa inicial do Nacional:

Kaique; Alan Nuñez, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes: Labidi, Filipe Soares e Matheus Dias; Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Witi.