Alunos do 8.º ano da Ribeira Brava foram 'investigadores' na área das microalgas

Um grupo de alunos de 8.º ano da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, encarnaram eles próprios o papel de investigadores, mediante cumprimento escrupuloso do método científico, numa actividade denominada 'Factores de desenvolvimento das microalgas verdes e sua influência no crescimento populacional de rotíferos'.

Esta é uma iniciativa do projecto 'Mare Nostrum' desse estabelecimento de ensino, sendo que durante três semanas aqueles alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, contanto coma colaboração do biólogo marinho Ricardo José, investigador que exerce a sua atividade no Centro de Maricultura da Calheta, Direção Regional de Pescas da RAM.

"Na primeira sessão, os discentes realizaram os procedimentos experimentais tendo por objectivo testar o efeito do fotoperíodo no crescimento populacional da microalga do género Chlorella. Já na segunda sessão, todo o procedimento experimental teve por objectivo avaliar a influência da concentração de nutrientes no crescimento populacional daquelas microalgas verdes (Chlorella spp) e, na terceira e última sessão, aferir a Influência da densidade de alimento (microalgas do género Chlorella) no crescimento populacional de rotíferos, animais aquáticos que, conjuntamente com o fitoplâncton, constituem a base das cadeias alimentares marinhas", refere nota enviada à comunicação social.

O projecto surge "numa altura em que o tema da sobreexploração dos recursos marinhos se encontra na ordem do dia, também na Região, e a pressão sobre os recursos alimentares piscícolas requer a adoção de soluções ambientalmente sustentáveis, estes alunos tiveram a oportunidade de discutir e analisar criticamente algumas alterativas, sempre tendo por diretriz fundamental a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos".