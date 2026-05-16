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Acidente na Levada do Cavalo

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Foto DR

Um acidente ocorrido, ao início da tarde deste sábado, na Rua Nova da Levada do Cavalo, no Funchal, terá provocado ferimentos num peão.

Segundo uma testemunha no local, uma viatura terá embatido num carro estacionado, acabando o peão por ficar entre os dois veículos.

Um morador da zona refere ainda, ao DIÁRIO, que a rua não dispõe de passeio e alerta para alegadas situações frequentes de excesso de velocidade.

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