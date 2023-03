CDU chama director pedagógico da Escola Hoteleira ao Parlamento Regional

A CDU realizou esta terça-feira, 28 de Março, uma acção política junto à Escola Hoteleira, momento que aproveitou para contactar com os alunos, de forma a se inteirar da realidade vivida no estabelecimento de ensino e para apresentar uma proposta de audição parlamentar "sobre a falta de condições de habitabilidade e a exploração praticada sobre os alunos da Escola Hoteleira".

Na ocasião, o deputado único Ricardo Lume afirmou que a CDU tem vindo a denunciar ao longo dos anos, desde a entrega da escola Hoteleira a uma gestão privada, "a redução da qualidade formativa assim com a degradação das infra-estruturas da unidade formativa".

Esta situação de falta de condições na Escola Hoteleira acontece desde o momento em que foi entregue a uma gestão privada, mas tão ou mais grave que a falta de condições físicas e materiais é a denuncia de exploração do trabalho dos alunos. Ricardo Lume, CDU

O porta-voz da iniciativa classifica as práticas laborais "que se assemelham à escravatura" como sendo "uma situação deplorável".

A CDU entregou ontem um requerimento na Assembleia Regional para a realização de uma Audição Parlamentar com a presença do director pedagógico da Escola Hoteleira com o objectivo de "identificar as reais condições de alojamento e alimentação dos alunos são-tomenses que estudam na Escola Hoteleira; identificar se existe práticas de trabalho ilegal e mal remunerado perpetradas sobre os alunos da Escola Hoteleira com a conivência da Administração da Escola".