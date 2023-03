Secretário de Educação critica recusa dos alunos são-tomenses em assistirem às aulas

Ainda não há conclusões da inspecção educativa ordenada pela Secretaria de Educação à Escola Hoteleira, revelou há instantes o responsável pela tutela, Jorge Carvalho. O governante critica a recusa dos alunos em assistirem às aulas e revela que a direcção da Escola Hoteleira dará esta terça-feira conferência de imprensa sobre este caso que envolve alunos são-tomenses a estudar na Madeira, e que esta segunda-feira, se manifestaram contra as condições oferecidas pela Escola Hoteleira. Em causa as condições do alojamento, falta de alimentos ou horários que consideram de "escravatura" entre as razões apontadas.

Perante as acusações graves à actual direcção da Escola Hoteleira, a Secretaria aguarda as conclusões da inspecção.

Declarações à margem de evento sobre Formação Profissional.

"Há um princípio que nos parece grave neste processo que é os alunos se recusarem a frequentar as aulas", manifesta Jorge Carvalho, que lembra que "o lugar dos alunos é na escola". Avisa ainda os queixosos "que não são esses argumentos que vão validar aquilo que reivindicam".