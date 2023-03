Jantar comício da CDU contou com mais de 400 participantes

Ontem à noite, a CDU promoveu um jantar/comício, na Encumeada, na Ribeira Brava, onde estiveram presentes mais de 400 participantes. Na ocasião, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, realçou que "a generalidade da população atravessa dificuldades, porque os salários e as pensões não acompanham o aumento do custo de vida".

Referindo-se à insuficiência das medidas ontem anunciadas pelo Governo da República, Paulo Raimundo afirmou que "passam ao lado das dificuldades crescentes resultantes da perda de poder de compra em face de uma inflação que come salários e pensões".

De acordo com o secretário-geral do PCP, o Governo esquece medidas que teriam grande impacto positivo na vida concreta dos portugueses: "Por isso, insistimos tanto na fixação e controlo dos preços. Sem isso não é possível travar o aumento dos preços, que, em conjugação com a contenção dos salários, provocam uma situação explosiva que as pessoas não aguentam".

Relativamente às eleições regionais que se realizam este ano, Paulo Raimundo destacou que o "reforço da CDU é a condição mais segura para dar mais voz aos trabalhadores e ao povo, dar mais força à realização das suas aspirações e direitos, tornar mais viável e próxima a solução e resposta aos problemas".

"Com confiança, com determinação e, acima de tudo, com a razão, vamos construir um grande resultado eleitoral, o resultado que interessa aos trabalhadores e ao povo, com mais votos, mais força e mais deputados eleitos pela CDU", declarou relativamente à candidatura da CDU às próximas eleições.

De acordo com Edgar Silva, coordenador regional, nas próximas eleições regionais "a CDU apresenta-se como a candidatura de Abril", acrescentando que o partido "é a única candidatura identificada com os valores de Abril".

"Temos como tarefa prioritária afirmar a CDU como força da alternativa, com um programa e objectivos que abrem caminho a uma política capaz de construir uma Região com progresso e desenvolvimento económico e social", concluiu o coordenador regional relativamente à preparação para as eleições na Região.