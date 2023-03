MPT pede intervenção das autoridades nas denúncias de discriminação na Escola Hoteleira

O MPT considera que a situação de alegada discriminação na Escola Hoteleira da Madeira "é grave e merece resposta imediata pelas autoridades". Num comunicado assinado por Valter Rodrigues, o partido indica que "já é meio dia e ainda não se ouviu dizer que as autoridades estão a investigar este assunto, pois como «à mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta», também as autoridades devem parecer que fazem alguma coisa perante denúncias públicas".

O partido insta todas as autoridades em cujo o âmbito de competências intervém na escola hoteleira (ARAE, PSP, PJ, Inspeção do Trabalho e a Secretaria Regional de Educação) que fiscalizem imediatamente essa escola em todo o seu âmbito de atividades pois esta situação pode ser a 'ponta do véu'.