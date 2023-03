Grécia marca eleições legislativas para 21 de Maio

As eleições parlamentares na Grécia serão realizadas em 21 de maio, anunciou hoje o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, um mês após o desastre entre dois comboios que matou 57 pessoas.

"O país e os cidadãos precisam de horizontes claros (...), as eleições vão realizar-se em 21 de maio", declarou Mitsotakis durante o conselho de ministros.

O líder do partido de direita Nova Democracia (ND), no poder desde 2019, enfrentou uma onda de protestos em todo o país desde o acidente entre dois comboios em 28 de fevereiro, que matou 57 pessoas e trouxe à tona os graves problemas que atingem as ferrovias gregas.

No auge dos protestos, cerca de 65.000 pessoas saíram às ruas em 08 de março, lembrando as grandes manifestações ocorridas no início dos anos 2010, quando em plena crise financeira, o Governo da Grécia teve de impor medidas económicas muito restritivas.

"Estamos aqui para corrigir [os erros]", disse ainda Kyriakos Mitsotakis, de 55 anos.

A distância na intenção de voto entre o ND e seu principal rival, o Syriza - partido de esquerda radical do ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras -, diminuiu desde o acidente que envolveu os dois comboios.