Ministro da Cultura inaugura Feira do Livro do Funchal e visita vários projectos na Madeira

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, inicia na sexta-feira uma visita de dois dias à Madeira, onde vai inaugurar a 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal, indicou hoje o seu gabinete.

Em comunicado, o Ministério da Cultura esclarece que a deslocação à região autónoma decorre no âmbito do programa "Cultura que somos", sendo que Pedro Adão e Silva vai visitar vários projetos culturais e artísticos, para além de inaugurar, na sexta-feira às 17:30, a Feira do Livro do Funchal, que decorre até 02 de abril, no centro da capital madeirense.

"Este percurso incide sobre projetos apoiados pelo Ministério da Cultura que, num contexto de insularidade, contribuem para a dinamização do tecido cultural e artístico, projetando artistas e afirmando a identidade de um território em diversos palcos", refere a nota.

Durante dois dias (sexta-feira e sábado), o ministro irá ao encontro de várias entidades integradas na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) ou que são apoiadas no âmbito do Programa de Apoios Sustentados da Direção-Geral das Artes (DGArtes), entre elas a Associação de Bandolins da Madeira, galeria Porta 33, Agência de Promoção da Cultura Atlântica, MUDAS -- Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Museu Henrique e Francisco Franco e o projeto de inclusão "Dançando com a Diferença".

"Democratizar o acesso à cultura significa levar a cultura a todos os portugueses, em todo o território, em qualquer geografia, pelo que é fundamental apoiar nas mesmas condições do continente as estruturas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores", refere Pedro Adão e Silva, citado no comunicado.

O governante acrescenta que "a obrigação do ministro da Cultura é contactar e conhecer a produção artística e cultural que se faz no conjunto do país, em toda a sua diversidade".

A iniciativa "Cultura que somos" começou a 20 de setembro do ano passado no distrito de Lisboa, dedicada à Cultura Urbana.

Em outubro, o mesmo tema levou Adão e Silva a quatro concelhos do norte do país: Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães.

A Inclusão, segundo tema em foco nestes percursos, teve uma primeira edição a 22 de novembro, em Lisboa, Leiria e Coimbra, e no nos concelhos do Porto e Esposende, nos dias 17 e 18 de janeiro.

Pensados numa lógica de cobertura territorial, os Percursos do Ministério da Cultura organizam-se com base temática, abarcando ainda temas como desenvolvimento local, comunicação social regional e local, arte contemporânea em rede, indústrias criativas e cineclubes.