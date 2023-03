Termómetros devem subir na Madeira esta terça-feira

Um verdadeiro dia de Verão antecipado é o que ditam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para hoje, 28 de Março, na Madeira.

Espera-se, portanto, céu pouco nublado, vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Sul e uma pequena subida de temperatura.



Os termómetros deverão variar entre os 19 e os 26ºC no Funchal e os 16 e os 23ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros.

Na costa Sul, as vagas serão de de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros na parte Oeste.

A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.