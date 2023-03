MPT "farto" de ouvir políticos a "assumirem mérito pelo crescimento da economia"

A Comissão política do Partido da Terra Madeira (MPT), através de um comunicado enviado à redacção, refere que está "farta" de ouvir os "políticos no poder culparem a conjuntura para o não crescimento da economia, e assumirem mérito pelo crescimento da economia quando este ocorre".

Salienta-se que quando os empresários falam em 'falta de mão-de-obra' significa 'falta-de-mão de obra barata e jovem'. Se esses empresários que se queixam pagassem acima da média não sentiriam essa alegada falta de mão-de-obra. Comissão política do Partido da Terra Madeira.

"A política monetária é determinada pelo BCE, vivemos numa economia de mercado aberta (em quase todos os sectores) pelo que não se pode arbitrariamente proteger uma qualquer indústria. Em face do exposto, a capacidade de intervenção do Governo Regional na economia é quase só a nível de impostos e subsídios, e nós como bem sentimos quase todos os impostos estão no máximo à exceção do IRC, pelo que o crescimento da economia regional deve-se somente à conjuntura económica", lê-se no comunicado.

Basta reparar que a nossa taxa de crescimento não é muito diferente da de Portugal Continental e que se suporta, segundo a Direcção Regional de Estatística, na atividade turística: “O desempenho da Região deve-se à forte recuperação dos serviços prestados às empresas, da actividade turística e das atividades que dela dependem.” Comissão política do Partido da Terra Madeira.

A concluir, o partido refere que comparando o aumento da actividade turística em Portugal e na Região obtém-se que este aumento "foi similar (86,3% de aumento de dormidas em Portugal, e 89,7% na RAM, fonte INE:, pelo que em nada se deve ao Governo Regional da Madeira. Concluindo, o bom desempenho económico regional em nada se deve ao Governo Regional ou à governação de Albuquerque".