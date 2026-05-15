O eurodeputado Sérgio Gonçalves esteve na Escola Básica e Secundária de Machico, para uma sessão com alunos sobre o funcionamento das instituições europeias, o papel do Parlamento Europeu e o trabalho desenvolvido pelos eurodeputados.

A iniciativa visou aproximar os jovens do projecto europeu, explicando de forma simples como funciona a União Europeia, de que modo são tomadas as decisões e qual o papel dos deputados ao Parlamento Europeu na representação dos cidadãos e das regiões. Durante a sessão, Sérgio Gonçalves explicou como funciona o trabalho parlamentar em Bruxelas e em Estrasburgo, as comissões em que participa e a forma como essas discussões influenciam a legislação nacional dos 27 Estados-Membros.

Através de comunicado, o eurodeputado sublinhou que a União Europeia não deve ser vista como uma realidade distante, mas como um espaço de direitos, oportunidades e participação democrática, no qual os jovens também devem ter uma palavra a dizer.

“É muito importante explicar aos mais jovens o que é a União Europeia, como funciona e de que forma as decisões europeias influenciam a vida das pessoas, porque são eles que vão construir o futuro da Madeira e da Europa”, afirmou Sérgio Gonçalves.

O socialista destacou ainda que estas visitas às escolas são uma forma de tornar a política europeia mais acessível, respondendo às dúvidas dos alunos e mostrando que o Parlamento Europeu tem influência em muitas áreas que fazem parte da sua vida diária.

Para Sérgio Gonçalves, aproximar os jovens das instituições europeias é também uma forma de reforçar a participação cívica e o interesse pela democracia, num momento em que é cada vez mais importante combater a desinformação.