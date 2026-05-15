Vai faltar água em Machico e Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informou esta sexta-feira que, no âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição de água nos concelhos de Machico e Santana, irão ocorrer interrupções no abastecimento de água potável.

Machico:

Entre as 8 e as 11 horas do dia 19 de Maio, na freguesia de Água de Pena nas zonas do Caminho da Madeira (parte) e Caminho do Lugarinho (parte).

Entre as 8 e as 13 horas do dia 21 de Maio, na freguesia de Santo António da Serra nas zonas do Caminho das Rachões, Caminho da Fajã dos Rolos (parte), Lombo do Talho (parte) e Caminho das Funduras (parte).

Santana:

Entre as 8 e as 12 horas do dia 20 de Meio, na freguesia do Faial na zona do Lombo Galego.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", refere, através de comunicado.