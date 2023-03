Albuquerque considera declaração de Sérgio Marques fundamental e decisiva

“Aquilo que ele (Sérgio Marques) disse no início da audição é fundamental e decisivo: Não houve pressões nem internas nem da minha parte aquando do exercício da governação, nem do exterior nem dos empreiteiros sobre os actos de governação. Acho que mais límpido e mais claro do que isto, não há”. A conclusão é do presidente do Governo Regional, que confessou ter acompanhado o início da audição parlamentar, relevando em particular a declaração de Sérgio Marques, que respondeu “nunca senti nenhuma pressão, quer de um lado, quer do outro”. Eu e o presidente do Governo estabelecemos o Programa de Governo. Não de qualquer membro do Governo ou de qualquer grupo económico”, afirmou quando questionado pela comissão de inquérito se algumas vez sentira alguma pressão, enquanto governante.

Para Miguel Albuquerque, este testemunho do ex-deputado e ex-secretário regional Sérgio Marques, que esta tarde está a ser ouvido, na Assembleia Legislativa da Madeira, na comissão de inquérito sobre ‘O favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional e obras inventadas’, não só é fundamental, como é decisivo para deitar por terra a razão desta comissão requerida pelo PS, na sequência da entrevista publicada a 15 de Janeiro no Diário de Notícias de Lisboa.