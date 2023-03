'Tia, a Lua está ligada!' juntou dezenas de crianças na Feira do Livro do Funchal

O quinto dia da Feira do Livro do Funchal arrancou, como habitual, com programação dirigida aos mais novos. 'Tia, a Lua está ligada!', com Sílvia Gomes, levou esta manhã dezenas de crianças ao Largo da Restauração.

O conto pretende assinalar a importâncias de as crianças fazerem as suas brincadeiras no âmbito do seu desenvolvimento infantil e a relevância do dormir para o crescimento saudável, além do papel que as famílias ocupam.

Nesse mesmo espaço, pelas 14 horas, tem lugar a leitura encenada do conto 'A Menina do Mar' de Sophia de Mello Breyner Andresen. Em seguida e com dupla sessão pelas 15 horas e 19 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o espectáculo 'Um Buraco no Texto ou do Buraco ao Texto', com Zacarias Gomes, Luís Pimenta e Sara Cíntia.

No palco principal, pelas 18 horas, está agendado o lançamento da obra de Eduardo Quina chamada 'Abnegação das Sombras'. Simultaneamente, tem lugar três sessões de autógrafos, com Carlos Nogueira Pinto no stand da FNAC; Divita Casto no stand da editora Rota do Livro e Eduardo Quina no stand da Câmara Municipal do Funchal.

A encerrar a programação do dia, estará no palco principal pelas 20 horas o grupo musical 'De Zeca a Sobral', com Francisco Andrade, Laura Andrade, Vasco Gil, Duarte Costa e Francisco Coelho.