Vinho Madeira presente na maior feira vínica internacional

O Vinho Madeira marcou presente na feira vínica Prowein, que teve lugar em Dusseldorf, na Alemanha, através de uma acção concertada entre o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), agentes económicos do Vinho Madeira e a Viniportugal, entidade responsável pela divulgação internacional da marca Vinhos de Portugal.

Para além da divulgação efectuada pelos cinco produtores de Vinho Madeira presentes - HM Borges, Vinhos Barbeito, Madeira Wine Company, Henriques & Henriques e Justino’s Madeira Wines – houve ainda uma masteclass de Vinho Madeira sob o tema 'Madeira- a wine for every occasion', que foi orientada pela responsável pelo Gabinete de Acções Educativas do IVBAM, Rubina Vieira.

A Prowein é a maior feira mundial de vinho e bebidas espirituosas onde se reúnem os principais agentes do sector, tendo contado com mais de 5.700 expositores de 62 países. Segundo nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural é explicado que a presença do Vinho Madeira neste evento revestiu-se de uma "importância extrema".

E, além disso, o mercado alemão representa num dos principais mercados importadores de Vinho Madeira, tendo movimentado, no ano passado, 276.344.00 litros que equivaleram a 1.242.943,64 euros, números estes que evidenciam a importância de uma aposta contínua neste mercado.