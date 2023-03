Temperatura volta a subir este sábado na Madeira

A atender pela previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o dia será quente, uma vez que a previsão aponta para uma pequena subida da temperatura máxima, com o termómetro a poder atingir os 23ºC.

Com o céu geralmente pouco nublado, o vento, por sua vez, deverá refrescar ligeiramente, tendo em conta que deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) - no Funchal será inferior a 20km/h.

Arquipélago apresenta risco elevado de exposição aos raios UV.



Uma vez que a temperatura máxima vai subir o alerta do IPMA também é elevado para o risco de exposição aos raios ultravioleta, tanto na Madeira (7), como no Porto Santo (7). É recomendada a utilização de óculos-de-sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.

A temperatura da água do mar irá rondar os 19/20ºC. Quanto ao mar, na Costa Sul as ondas deverão subir até 1 metro, enquanto na Costa Norte vão oscilar entre os 1,5 a 2,5 metros.

LOCALIDADE MÍNIMA/MÁXIMA Funchal 16/23ºC Lugar de Baixo 15/23ºC Porto Moniz 15/23ºC Santa Cruz 15/21ºC Porto Santo 15/21ºC Santana 13/19ºC

Pode verificar o estado do tempo das diversas localidades da Madeira, em tempo real, clicando aqui.