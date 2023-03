CS Marítimo vence segunda jornada do Torneio Aberto de Voleibol

Realizou-se no sábado, no Pavilhão dos Salesianos, a 2.ª jornada do Torneio Aberto 2022/2023, que junta na mesma competição equipas masculinas federadas e do Desporto Escolar.

O CS Marítimo (Juvenis Federados) conquistou a competição no escalão de Juvenis / Juniores Masculinos, que teve a participação das equipas da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Juvenis), Escola Secundária Jaime Moniz (Juniores) e do CD Barreirense (Juvenis Federados).

A equipa verde rubra já tinha conquistado o 1.º lugar na 1.ª jornada que foi realizada em Dezembro do ano passado.

A terceira e última jornada desta competição está agendada para o final do presente ano lectivo.

Esta é uma organização conjunta entre a Associação de Voleibol da Madeira e da Direcção de Serviços do Desporto Escolar.