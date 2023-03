Equipas hospitalares serão reforçadas durante as Jornadas da Juventude

O ministro da Saúde revelou hoje que haverá um reforço das equipas hospitalares durante as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão acontecer no início de agosto.

"Estamos a preparar as jornadas de forma global, mas esta será mais uma tarefa para o Serviço Nacional de Saúde", disse aos jornalistas Manuel Pizarro, à margem do SNS Summit, que decorreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O INEM irá montar hospitais de campanha nas zonas onde se realizam os eventos das JMJ e os hospitais estarão "preparados numa segunda linha para um aumento de fluxo", acrescentou, explicando que "as equipas serão reforçadas".

O ministro lembrou que a maioria dos visitantes esperados são jovem e, por isso, são um grupo etário que habitualmente "causa menos preocupações em matéria de urgências".

À margem do SNS Summit, Manuel Pizzaro foi também questionado sobre a possível continuidade do modelo rotativo de funcionamento que está em vigor nas Maternidades, que começou a ser testado no fim de semana do natal e foi alargado ao primeiro trimestre do ano.

Aos jornalistas, o ministro disse estar ainda a aguardar as conclusões da avaliação feita pela Direção Executiva do SNS, lembrando que as conclusões poderão não corresponder "sempre à resposta mais próxima, mas será sempre a resposta que garante qualidade e segurança".

Questionado sobre a data de abertura do heliporto do Hospital de São João, que está em fase final de construção, o ministro disse esperar que seja ainda "este ano", mas defendeu que o mais importante é que comece a funcionar apenas quando estiverem garantidas todas as condições de segurança.

Quanto à decisão sobre a localização do novo Hospital do Oeste, que deveria ser conhecida até ao final do mês, Manuel Pizarro disse que será conhecida "nas próximas semanas".

O ministro lembrou que as pessoas "aguardaram há mais de uma década e meia" e por isso, agora, mais vale esperar "algumas semanas" pela decisão da equipa que está a analisar todo o processo.