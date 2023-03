CS Madeira recebe PV2014 / Colégio Efanor para play-off da Taça da Federação

Começa este fim-de-semana a 3.ª fase da Liga Lidl, principal divisão de voleibol feminino nacional. O CS Madeira, com a manutenção e com o 11.º lugar na classificação final da Liga Lidl assegurados, irá disputar o primeiro play-off da Taça da Federação, prova que corresponde à terceira e última fase desta Liga Lidl, frente ao PV 2014 / Colégio Efanor, equipa que ficou em 6.º lugar da Série A da 2.ª Fase da prova. O play-off é disputado à melhor de três jogos, sendo que o primeiro jogo realizar-se-á no Domingo, às 16 horas, no Pavilhão da Francisco Franco.

O segundo e terceiro jogos estão marcados para os dias 25 e 26 de Março no Pavilhão Colégio Efanor, no Porto.

A equipa orientada pelo técnico Vagner Aragão já defrontou o PV 2014 / Colégio Efanor, em Dezembro, na 1.ª Fase da competição, no Pavilhão da Levada, tendo a equipa do Porto vencido por 0-3 (18-25; 16-25; 18-25).

As madeirenses acabaram a 2.ª Fase com duas vitórias frente ao AVC Famalicão e Boavista FC. Por sua vez, o PV 2014 / Colégio Efanor, integrado na Série A, terminou a competição com jogos disputados vencendo o Clube K por 2-3 e perdendo com o Leixões SC por 2-3.

Na Divisão de Elite, competição com as 4 equipas melhores classificadas da Série A da 2.ª Fase da Liga Lidl, o Clube K irá defrontar a AJM/FCP e o Sporting CP irá jogar com o Leixões SC, em play-offs à melhor de cinco jogos. Os vencedores destes play-offs irão disputar novo play-off, também à melhor de 5 jogos, para atribuição do título de Campeão Nacional da Liga Lidl – Divisão Elite.