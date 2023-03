Geny Catamo, do Marítimo, na convocatória de Moçambique para a dupla jornada contra o Senegal

Geny Catamo, avançado emprestado pelo Sporting ao Marítimo, é o principal destaque da convocatória da seleção moçambicana para a dupla jornada contra o Senegal, no Grupo L de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2023) de futebol.

O selecionador moçambicano, Chiquinho Conde, divulgou a lista dos jogadores convocados, que vão participar nos jogos de qualificação para a prova, que vai decorrer na Costa de Marfim, chamando um total de 23 atletas.

Moçambique defronta o Senegal, campeão africano, nos dias 24, em Dakar, e 28 de março, em Maputo, ocupando a segunda posição do Grupo L, liderado pelos senegaleses, com seis pontos, e integrado também pelo Ruanda e o Benin, na terceira e quarta posição, respetivamente.

Além de Catamo, que esteve fora das convocatórias nos últimos tempos devido a uma lesão, a novidade na lista anunciada pela Federação Moçambicana de Futebol (FMF) vai também para o guarda-redes Gion Chande, do FC Vaduz, do Liechtenstein -- mas que joga na II divisão suíça -, convocado pela primeira vez.

No total, Chiquinho Conde leva para as partidas 23 jogadores, 10 dos quais atuando no principal campeonato moçambicano: o 'Moçambola'

Zainadine Júnior, do Marítimo, bem como Luís Miquissone, dos egípcios do Al Ahly, são também um destaque, num altura em que os 'Mambas' não podem contar com a experiência do defesa central do Atlético de Madrid Reinildo Mandava, que enfrenta uma lesão.

Para a fase final da CAN2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (Grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A seleção moçambicana de futebol atravessa um período marcado por maus resultados, tendo sido afastada da fase africana de apuramento para o Mundial2022 e também falhado o apuramento para a CAN2021.

Nos últimos seis anos, Moçambique afastou três treinadores do comando técnico da seleção, dois dos quais portugueses, na sequência dos maus resultados que tem acumulado.

Desde outubro do 2021, a seleção moçambicana é treinada por Chiquinho Conde, antigo jogador moçambicano que atuou em Portugal em diversos clubes, como Sporting, Vitória de Setúbal, Belenenses ou Sporting de Braga