207 certificados serão entregues a adultos do Centro Qualifica amanhã

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, no auditório da escola profissional Dr. Francisco Fernandes, à cerimónia de entrega de 207 certificados a adultos do Centro Qualifica.

Serão entregues diplomas aos adultos que concluíram os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), no período compreendido entre maio de 2021 e dezembro de 2022.

Os 207 diplomas serão entregues a: 89 adultos que concluíram os processos de RVCC – nível básico | 9.º ano de escolaridade; 90 adultos que concluíram os processos de RVCC – nível secundário | 12.º ano de escolaridade e a 28 adultos que concluíram os processos de RVCC profissional na saída de Eletricista de Instalações, nível 2.

A missão dos Centros Qualifica consiste em assegurar, a todos os cidadãos maiores de 18 anos, uma oportunidade de qualificação e certificação, adequada ao seu perfil e necessidades.

Esta oferta de qualificação de adultos facilita o acesso à educação, procurando dar significado ao percurso de vida de cada adulto, transformando a experiência de vida em um certificado escolar e/ou profissional.