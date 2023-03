Exposição 'Mãos Vivas' mostra trabalhos que promovem envelhecimento activo

O Espaço do Artesão, localizado no Campanário, inaugura amanhã, 28 de março, pelas 14h30, a exposição de trabalhos manuais 'Mãos Vivas', uma exposição colectiva dos utentes do Estabelecimento Santa Isabel (Monte). A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, e o executivo municipal da Câmara Municipal da Ribeira Brava vão marcar presença no evento.

A exposição resulta do projecto em curso denominado ‘Mão Vivas’, "que visa promover a qualidade de vida e o envelhecimento activo entre os mais velhos. Em simultâneo, ajuda a valorizar as suas capacidades artesanais para estimular a destreza psicomotora, sobretudo a motricidade fina, e fomentar o trabalho em equipa, a autonomia e as relações interpessoais".

De acordo com nota da autarquia, a média de idades dos participantes é de 84 anos, mas há uma 'artista' que se destaca pelos seus 102 anos. "O Estabelecimento Santa Isabel é uma estrutura residencial para idosos, sob a administração direta do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM. Ao longo do ano, são desenvolvidas várias atividades e projetos, que se enquadram na componente de animação sócio-cultural, onde os utentes têm a oportunidade de participar e desenvolver diversas competências artísticas", indica a mesma nota.

Os interessados podem conhecer esta exposição até ao dia 10 de Maio, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17 horas e ao sábado, entre as 10h e as 18 horas, sendo de entrada gratuita.