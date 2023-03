OFITE sobe amanhã ao palco com 'D. Quixote e Sancho Pança'

A Oficina de Teatro (OFITE) assinala amanhã, 27 de Março, o Dia Mundial do Teatro, com a última apresentação da produção teatral 'D. Quixote e Sancho Pança', às 20 horas, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, uma peça com direcção artística a cargo de Zé Abreu.

Segundo a organização, esta nova peça tem tido uma grande procura por parte do publico, tendo sido já vista, por cerca de 800 pessoas, em seis sessões. A adaptação foi feita a partir do conhecido clássico 'Dom Quixote de La Mancha', de Miguel de Cervantes, um romancista, dramaturgo e poeta espanhol.

Na livre proposta da OFITE, é narrada com humor e muita ternura as aventuras e desventuras de um homem de meia idade, que resolveu se tornar cavaleiro andante, depois de ler muitos romances de cavalaria. D. Quixote com o apoio do seu escudeiro, Sancho Pança, parte pelo mundo com a intenção de lutar pela justiça coletiva e defesa dos mais fracos. Sancho Pança, acompanha o seu amo, acreditando que será recompensado com o título de governador de uma ilha. Quixote ao longo da sua atribulada viagem, mistura constantemente fantasia e realidade, comportando-se como se estivesse envolvido num romance de cavalaria.

Desta forma, a OFITE, com esta sua 13.ª produção teatral, associa-se ao Dia Mundial do Teatro que é assinalado todos os anos desde 1961, por iniciativa do Instituto Internacional do Teatro, organismo afeto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura.

As reservas podem ser feitas através do telefone: 291 910 040 ou presencialmente uma hora antes do espectáculo.