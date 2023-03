Projecto 'Food Trails' da CMF será apresentado nas III Jornadas de Educação Alimentar

O projecto 'Food Trails' da Câmara Municipal do Funchal será apresentado no âmbito das '“III Jornadas de Educação Alimentar – o Outro Prato da Balança'. A vereadora Helena Leal esteve hoje presente, na Escola Básica e Secundária João Gonçalves Zarco, para a abertura deste certame.

Este evento, que é uma iniciativa da Secretária Regional da Educação através do Projecto de Educação Alimentar da Direcção Regional de Educação, visa sensibilizar a população escolar para uma adopção de práticas de alimentação e estilos de vida saudáveis.

De acordo com nota da autarquia, "a participação do Município do Funchal inclui a apresentação do Projecto Educativo Municipal e os seus contributos para os desígnios do desenvolvimento sustentável, bem como a construção de uma Estratégia Alimentar Municipal (através do “Food Trails”), tudo alicerçado na promoção de hábitos de vida saudáveis, promoção da produção e consumo de produtos tradicionais e sazonais, bem como no desenvolvimento de uma nutrição consciente".