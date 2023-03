Engenheiros ajudaram e ajudam “a materializar este grande projecto chamado Madeira”

Em representação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o vice-presidente José Prada começou por saudar a comemoração do Dia Regional do Engenheiro, e associar-se à “homenagem que se presta a todos os Engenheiros que ajudaram no passado e que continuam a ajudar, todos os dias, a materializar este grande projecto chamado Madeira”.

Reconheceu o “fundamental papel” dos engenheiros ao serviço da Região, convicto que, no futuro, essa responsabilidade “será ainda maior, não apenas para manter aquilo que existe, mas para encontrar, dentro do novo paradigma em que vivemos, novas respostas e abordagens inovadoras que nos permitam evoluir, designadamente sabendo retirar ainda maior partido da tecnologia”, desejou.

Além do bem-estar e da qualidade de vida que a engenharia tem proporcionado, José Prada associou os engenheiros ao desenvolvimento da região, pois “também graças a todos Vós, soube sonhar mais alto e transformar as suas dificuldades em oportunidades”, sublinhou o parlamentar.

Enalteceu a dinâmica que tem marcado a actividade da Ordem dos Engenheiros, por entender que tem estado “especialmente virada para a formação e para a preparação dos seus quadros para o futuro”.

E porque “a Região é palco de uma obra monumental”, só possível de concretizar graças à engenharia e aos engenheiros que com arte e mestria souberam contornar as dificuldades, mormente impostas pela orografia, não deixou de registar que existem “obras extraordinárias e reconhecidas a nível europeu pela sua qualidade e grandeza que, em muito, vieram encurtar distâncias, garantir a segurança e melhorar, substancialmente, o quotidiano dos nossos cidadãos”.

Referia-se em especial o investimento e o progresso das últimas quatro, em particular nas obras públicas, para registar que a par da construção e manutenção desses investimentos, “a engenharia, hoje, vai muito mais além, abrindo-se um sem número de novas possibilidades em áreas como o ambiente, o digital, a protecção civil ou mesmo a agricultura nas quais também queremos continuar a contar – tal como temos contado – com o vosso conhecimento, saber e profissionalismo”, manifestou.

Da parte da Assembleia Legislativa Regional, ficou a total “abertura e disponibilidade para trabalharmos, em conjunto, na criação de melhores condições para que, do ponto de vista da Lei, todos os avanços que sejam assumidos enquanto oportunidades de evolução venham a ser possíveis”, declarou.