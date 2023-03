Gonçalves Zarco “abraça” Jornadas de Educação Alimentar

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco “abraçou”, este ano, as 'Jornadas de Educação Alimentar', projecto da Direcção Regional de Educação (DRE), iniciativa cuja cerimónia de abertura decorreu no referido estabelecimento de ensino

Dedicada ao tema 'O Outro Prato da Balança', esta terceira edição das Jornadas de Educação Alimentar apresentam-se como um contributo ao projecto já existente na estabelecimento de ensino, que dá pelo nome de '+SaúdeGZarco', e está dividido em três partes: uma primeira, que decorreu quinta-feira, dia 16, na EBSGZarco; uma segunda, ontem, no Pólo de Leitura do Mercado da Penteada e Universidade da Madeira (UMa) e uma terceira, agendada para o primeiro dia de Abril, que terá por “palco” o anfiteatro/sala de sessões da Junta de Freguesia do Caniçal.

A cerimónia de abertura contou com a presença, entre outros, do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do diretor regional de Educação, Marco Gomes, da coordenadora da Estratégia Regional para a Alimentação Saudável e Segura (ERPASS), Teresa Esmeraldo, da vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, da coordenadora do projecto de educação alimentar, Elsa Forte e do presidente da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Ricardo Barcelos.

O projecto alimentar é dirigido aos estabelecimentos de educação de todos os níveis de ensino, a toda a comunidade educativa, e tem por objectivo promover atitudes e comportamentos alimentares saudáveis. Associou-se à ERPASS, grupo intersectorial constituído por representantes das secretarias regionais de Saúde e Proteção Civil, Agricultura e Pescas, Educação, Ciência e Tecnologia e Inclusão Social e Cidadania, em 2017.

Durante estes três dias, também faz parte deste evento o projecto educativo da CMF, uma das 11 cidades europeias parceiras do projeto 'Food Trails', e que, enquadrada na sua Estratégia Alimentar Municipal, apresentará os contributos para o desenvolvimento sustentável, a promoção de hábitos de vida saudáveis, da produção e consumo de produtos tradicionais e sazonais, e do desenvolvimento de uma nutrição consciente. Está igualmente contemplada a visita ao Urban Living Lab, na Penteada, e ao ISOPlexis (Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar), unidade de investigação da Universidade da Madeira, na qual serão apresentados os estudos realizados ao nível da Agrodiversidade, numa reflexão que aponta para a importância da agrodiversidade regional do ponto de vista alimentar e riqueza nutricional, e o desenvolvimento de iniciativas de produção alimentar mais sustentável.

A Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), promoverá uma reflexão em torno do tema 'Mente sã, corpo são', apontando para a importância do equilíbrio entre o consumo e o dispêndio energético e sobre a importância da actividade física como aliada da saúde mental.

Este evento formativo culminará, no próximo dia 1 de Abril, com um percurso ao ar livre, com realização de várias atividades lúdicas e culturais, no centro da vila do Caniçal, promovidas em articulação com o projecto 'Explorar a Madeir' da DSDE.