Uma boa alimentação vai ditar o futuro da nossa saúde

A sociedade encontra-se actualmente mais desperta para a temática alimentação saudável e, foi com esse objectivo que a Associação de Pais da Escola Professor Francisco Freitas Branco, no Porto Santo, realizou, ontem, no auditório da câmara municipal, uma palestra sobre nutrição.

Madalena Jesus, a palestrante convidada pela organização, adiantou ao DIÁRIO que ter uma boa alimentação “é a base para se ter um bom estilo de vida saudável, é a base para o nosso futuro, pois os hábitos de hoje vão ditar a nossa saúde futura”.

A palestrante explicou que a alimentação deve ter por base a comida natural, "com alimentos que vêm da terra, integrais, da estação, produtos locais", acrescentando que podem ainda ser introduzidos alimentos de origem animal ou ser adoptada uma dieta vegetariana. "Há quem introduza alimentos animais, isto porque hoje em dia existe alimentação vegetariana, mas pode entrar o peixe e a carne, ovos e leguminosas, os frutos gordos, ter uma base de alimentação o menos processada possível”, disse.

Beber água é fundamental para o nosso organismo. "Somos essencialmente constituídos por água", confirmou Madalena Jesus. Já relativamente ao copo de vinho à refeição, no caso dos adultos, a palestrante explica que deve apenas ser um à refeição: "O ideal é não consumir todos os dias, mas a consumir seria apenas um copo de vinho à refeição".

Frisou ainda a importância do pequeno-almoço: "Esta refeição vai ditar a nossa fome para o resto do dia, se nós começarmos a comer com uma taça de cerais açucarados de manhã, vamos ter muito mais fome ao longo do dia, porque houve um pico de açúcar logo pela manhã, ao passo que se de manhã comermos um pequeno-almoço rico em proteínas ou gordura saudável vamos ter a nossa fome muito mais controlada e com mais energia”.