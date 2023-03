"A dificuldade de recrutar mão de obra é resultado do sucesso" económico da Madeira

Com a taxa de desemprego na Região a atingir os níveis mais baixos dos últimos 14 anos, o presidente do Governo Regional respondeu ao lamento do empresário Nicolau Alves, dono do Grupo Nico's, ao concluir que "a dificuldade em recrutar mão de obra é resultado do sucesso" da política económica na Região. Dito de outra forma, diz ser um "problema positivo" a falta de trabalhadores ocorrer quando há 'pouco' desemprego.

De resto, elogiou o sucesso do empresário responsável pela cadeia Nico's Burguer, por continuar a crescer mesmo concorrendo com as cadeias multinacionais.

"Consegue bater as multinacionais na Madeira. O que é extraordinário", sublinhou.

Revelou que o Grupo Nico's, que em 2022 facturou 3 milhões de euros, conta actualmente com "quase 70 trabalhadores" nos cinco espaços de restauração e no novo Centro Logístico, enaltecendo este último investimento por entender que "vai criar escala e baixar os custos e permitir preços ainda mais competitivos junto do consumidor".