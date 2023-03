Preço do cabaz alimentar básico sobe 21% num ano é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Óleos, produtos hortícolas, ovos, leite e derivados lideram a lista dos 17 bens essenciais que mais encareceram na Madeira devido à inflação e à especulação. Governo Regional admite IVA a 0% só com garantias de que a baixa se reflectirá no bolso dos consumidores.

Outros assuntos em destaque:

Taxas podem render meio milhão por ano. Administração dos Portos da Madeira já começou a emitir as primeiras facturas a serem pagas pela OPM, uma vez ultrapassado o diferendo judicial entre a Região e o operador.

Região já enviou 110 unidades de sangue este ano. Número expedido para o continente está já à beira de bater o recorde de 2022. Director do Serviço de Medicina Transfusional apela à renovação do contingente de mais de 3 mil dadores.

Comando coloca polícias a vender livros na Feira do Livro. Serviço antes prestado por civis e agora assegurado por agentes fardados gera contestação. Procura do público e bom clima animam livreiros.

‘Mais Habitação’ “insipiente” para Câmara de Lobos. Município participou na fase de consulta pública, deixando inúmeros reparos ao programa.

