Um bom ambiente

Estamos a assinalar a I Semana do Ambiente de Santa Cruz. Tem sido uma jornada de intensa atividade e de uma ligação profícua com as escolas e várias associações e organismos, que culmina este fim de semana com a Hora do Planeta.

Todas estas iniciativas refletem a sua própria importância,na medida em que assumem um papel dinamizador e de educação ambiental importantes, mas refletem também o assinalável percurso evolutivo da política ambiental em Santa Cruz.

Recordo que, em 2013, quando tomámos as rédeas da autarquia, deparámo-nos com um setor de recolha de resíduos que tinha apenas um carro de recolha, estando o restante entregue a uma empresa privada. O panorama era caótico, deficitário e ineficaz. No setor da água e do saneamento, encontrámos um concelho há décadas sem investimento e subdimensionado face ao crescimento populacional verificado nas últimas décadas.

Não quero com isto dizer que está tudo feito, que não existem falhas, mas quero dizer, isso sim, que já percorremos um longo caminho, que o investimento voltou e que hoje temos uma política ambiental que não tem paralelo, nem comparação com o que encontrámos em 2013. Não se pode comparar o que existe com o que nunca existiu.

Esta semana foi possível aos alunos do nosso concelho visitar o ecocentro de Santa Cruz, a Estação de Transferência, como foi possível visitar as ilhas ecológicas, ficar a conhecer a recolha seletiva porta a porta que começámos a implementar, ou os investimento de renovação das redes de água e saneamento. É também possível ver uma frota de recolha de resíduos renovada, com uma imagem moderna, num investimento que vai continuar.

Paralelamente, apostámos na eficiência energética, na reabilitação urbana e valorização dos nossos jardins, numa política ambiental integrada e transversal que pretende um futuro mais sustentável e que visa agir localmente numa política global de responsabilidade face ao ambiente.

Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas tenho dificuldade quando vejo a nossa oposição criticar qualquer falha, quando antes tudo falhava e tudo faltava. E sinto dificuldade porque sei que hoje Santa Cruz tem um melhor ambiente. Tem um bom ambiente a vários níveis, incluindo político. E estas são vitórias que a mentira e a demagogia dos nossos opositores não conseguem manchar.