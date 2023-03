Patrícia Dantas sublinha disponibilidade da República para avaliar a ligação por cabo submarino ao Porto Santo

A deputada do PSD-M à Assembleia da República sublinhou, esta quarta-feira, a disponibilidade do Governo da República para avaliar a possibilidade de lançamento do cabo submarino para o Porto Santo.

A parlamentar, ainda que notando que "da disponibilidade à concretização exista um percurso a fazer", evidenciou a importância da resposta obtida, esta tarde, por parte do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, durante a audição regimental que decorreu na Assembleia da República, na sequência da pergunta formulada sobre a matéria.

Governo está a "fazer tudo" para garantir substituição de cabos submarinos rapidamente O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmou hoje que o Governo está a "fazer tudo" para garantir que a substituição dos cabos submarinos que ligam o continente às ilhas seja feito rapidamente.

Patrícia Dantas que nesta audição fez questão de perguntar sobre a ligação por cabo de telecomunicações ao Porto Santo mas, também, sobre o compromisso do Governo da República para assegurar a comercialização de voos após 24 de Agosto de 2023 - o fim da actual prorrogação da concessão que coincide com a plena época alta para aquele destino – questão que o Ministro respondeu na lógica da operação e da manutenção dos voos e, não, na perspetiva da comercialização dos mesmos.