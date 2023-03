Horário de Verão começa no domingo

O Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira informa que os ponteiros do relógio devem adiantados 60 minutos à 1 da madrugada do próximo domingo, dia 26 de Março.

Assim, quando for uma hora da madrugada de domingo, dia 26 de Março, os relógios serão adiantados em 60 minutos, passando a vigorar a Hora Legal de Verão". Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira